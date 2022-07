Aannemer maait 75 pas aangeplante boompjes: “Jammer dat ons werk en geld zo verloren gaan”

Machelen/Houtem Natuurpunt roept op om niet langer invasieve exoten ‘terug te geven aan natuur’: “Ze vormen net bedreiging voor inheemse dieren”

Natuurpunt MaViSt (Machelen-Vilvoorde-Steenokkerzeel) heeft de voorbije weken in de Bomputten in Houtem en in het waterbekken in Machelen al verschillende invasieve exoten uit het water gehaald. Het gaat onder meer om geelwangschildpadden en rode Amerikaanse rivierkreeften. De dieren werden in het water gedropt, maar vormen een bedreiging voor de natuur.

23 juni