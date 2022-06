7 km herinneringen ophalen en onthaalt worden als rockster: Ann Bogaerts gaat op pensioen

Het zijn de laatste dagen van Ann Bogaerts als directrice, juf Ann, Moeke Beigem, den Chief, en ga zo maar door. Haar carrière in een notendop: Ze startte als juf lager onderwijs in de Onze-Lieve-Vrouwe school in de Witherenstraat in Vilvoorde in 1984. In 1995 vond ze de weg naar de Sint-Jozefsschool. Daar stonden toen amper vier juffen in voor een zeer kleinschalige school. Je kon eer terecht voor klasjes van het eerste kleuterklasje tot en met het vierde leerjaar. “Ik heb geen seconde spijt gehad van mijn overstap naar hier”, vertelt Ann. “Intussen veranderde hier heel wat. We zijn nu met veertig leerkrachten, hebben wel vierhonderd leerlingen en van graadklassen is al helemaal geen sprake meer. Toch is dit nog altijd een fijne en warme school.” Dat dat mede dankzij Ann zelf is, benadrukken zowat al haar collega’s.