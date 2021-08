52 van de 68 werknemers blijken besmet: bedrijf in Vilvoorde moet deuren sluiten na corona-uitbraak

Machelen Verschil­len­de straten krijgen komende weken nieuwe asfaltlaag

13 augustus Een aannemer start eind deze maand met de herasfaltering van vijf straten in Machelen en Diegem. Zo krijgen de Calenbergstraat, de Stationsstraat, de Kerktorenstraat, het Neufforgeplein en de Diegemstraat een nieuwe laag asfalt. Daarnaast zullen vanaf begin september de kasseien in de Stationsstraat verwijderd worden, waarna er nieuwe funderingen komen. Die werken vinden gefaseerd over een periode van drie weken plaats. De gemeente benadrukt dat de planning onder voorbehoud van slecht weer en onvoorziene omstandigheden is. De aannemer voorziet in een omleiding en tijdens de werken zullen de opritten tijdelijk niet bereikbaar zijn.