40 minuten file op Brusselse Buitenring richting Wemmel vanaf Wezembeek-Oppem: stilstaand voertuig ter hoogte van Vilvoorde Koningslo

Affiche Weerdse Bierfees­ten compleet: ticketver­koop draait op volle toeren

Met Jinthe – bekend van The Voice Kids – en winnaars van de Nieuwe Lichting van Studio Brussel Jack Vamp & The Castle Of Creep is de affiche van de Weerdse Bierfeesten compleet. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 mei vindt de 38ste editie van het festival plaats.