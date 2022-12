4,2 miljoen keer bedankt! Van de jonge Karina (22) die de strijd tegen kanker verloor tot de geschiedenis van het iconische viaduct: lees mee welke verhalen het meest leefden in Vilvoorde dit jaar.

VilvoordeHet jaar 2022 loopt stilaan op zijn einde. Daarom blikken we met jou terug op de strafste verhalen uit Vilvoorde van afgelopen jaar. Van één van de meest aangrijpende rechtzaken van het jaar tot de annulering van het WK-dorp door de voetbalbond. Niet minder dan 4,2 miljoen keer lazen jullie in 2022 een artikel uit Vilvoorde.

Voor de familie van de 22-jarige Karina Sandojan was 2022 een triest jaar. De jonge vrouw werd 2,5 jaar geleden gediagnosticeerd met kanker en kreeg in juli te horen dat ze niet lang meer te leven had. Om haar familie te sparen, besloot ze het nieuws te verzwijgen. “Ze wilde ons niet met haar problemen opzadelen. Of ze zelf gelukkig was, kon haar niet schelen, zolang anderen het maar waren. Dat typeerde haar”, vertelde haar broer Suto Sandojan (27) aan onze krant. Op 2 augustus overleed Karina. Om één van haar laatste wensen te vervullen, zorgde de familie voor 2.500 witte rozen tijdens de afscheidsceremonie in het crematorium van Eppegem. De aanwezigen brachten nog eens 500 rozen mee. Die werden later door broer Suto verspreid over de grafzerken op het kerkhof van Vilvoorde. Enkele weken na de dood van Karina opende Suto een frituur in Eppegem als eerbetoon aan Karina.

WK-fandorp

Wat minder leefde in Vilvoorde, was het WK voetbal. Het was zelfs zo erg gesteld dat het voorziene fandorp van de Rode Duivels in Vilvoorde geannuleerd werd door de Belgische Voetbalbond. Enkele weken voor de start werd het WK-dorp ‘The Desert’ op de Asiat-site alweer opgedoekt wegens een tegenvallende ticketverkoop.

Aangrijpende rechtszaak

Maar het verhaal dat een enorme impact had, was dat van Alexander. De 13-jarige jongen uit Vilvoorde stapte begin 2019 uit het leven. Zijn biologische moeder en stiefvader zorgden ervoor dat het leven van de tiener een hel werd, wat mogelijks geleid zou hebben tot de zelfdoding. Eén van de meest aangrijpende rechtszaken van dit jaar werd op 3 juni behandeld voor de Brusselse correctionele rechtbank. De moeder en stiefvader en Alexander moesten zich verantwoorden voor hun rol in de dood van de jongen. Het ging om verschrikkelijke feiten als mensonterende behandeling, slagen en verwondingen en het belagen van hun 13-jarige zoon. Ze werden respectievelijk tot veroordeeld, maar tekenden beroep aan tegen deze belissing.

Ten slotte stonden we ook even stil bij één van de meest iconische bouwwerken en hét druktste verkeerspunt van België: het viaduct van Vilvoorde. Marijn Daemen (61) vertelt hoe hij destijds meehielp aan de constructie van de imposante brug, wat niet zonder slag of stoot verliep. Van een loodvergiftiging tot een sterk staaltje balanceerwerk: de totstandkoming van het gevaarte was uniek in België.

Vanuit onze regioredactie wensen wij jou en alle Vilvoordenaars alvast het beste voor 2023 en hopen wij jullie volgend jaar nog meer nieuws te kunnen brengen.

