35 burgemeesters vragen om erkenning tot centrumregio: “Meer samenwerking én meer middelen”

Heel hoge bevolkingsgroei

Dat staven de burgemeesters met lijvige dossiers en heel veel cijfers. Om er maar een paar mee te geven: Liefst 22 van de 35 gemeenten kenden tussen 2011 en 2021 een bevolkingsgroei die hoger lag dan de groei van de Vlaamse bevolking (5,49%). De afgelopen dertig jaar steeg de bevolking in arrondissement Halle-Vilvoorde met 20,7%. Goed voor de derde plek in Vlaanderen en Brussel. Op plaats één staat Brussel en als tweede Turnhout. De groene druk is de verhouding van het aantal 0-19-jarigen ten opzichte van de 20-64-jarigen in procenten uitgedrukt. Het drukt met andere woorden de verhouding uit tussen de jeugd en de mensen op arbeidsleeftijd, en geeft zo een indruk van aantal jongeren dat moet worden onderhouden door de werkenden in de bevolking. Halle-Vilvoorde staat hierbij helemaal bovenaan de lijst met 42,5%.

Meer zuurstof

De conferentie vond vandaag plaats in Londerzeel. Een gemeente in de rand die misschien niet meteen doet denken aan Halle of Vilvoorde en toch als gemeente rond Brussel dezelfde uitdagingen ervaart. Het illustreert de hele situatie in de rand. Zo licht burgemeester Conny Moons toe wanneer ze haar collega’s ontvangt in haar gemeente. “Londerzeel is centraal gelegen en makkelijk bereikbaar vanuit verschillende grote steden. Veel troeven dus, maar ook heel wat uitdagingen op vlak van mobiliteit, klimaat, demografie en economie. Die uitdagingen pakken we aan met één overkoepelend doel: Londerzeel meer zuurstof geven. We doen dat letterlijk, door ruimte te maken en meer groen aan te leggen. We willen ons dorp niet volbouwen, maar de vastgoedmarkt toch betaalbaar en toegankelijk houden. We moeten zuurstof geven aan alle ondernemers, groot en klein, die onze handelskernen doen bruisen, die zorgen voor werkgelegenheid en de economie doen draaien. We hebben zuurstof nodig om zij die het moeilijk hebben te helpen een nieuwe adem te vinden. Die druk is al bestaande en verhoogde net nog door de crisis in Oekraïne. Denk aan de sneltram die er komt, het station dat bijgevolg mogelijks verhuist, de trage wegen waar ons dorp om gekend staat in stand houden en verbeteren, de uitdagingen in het onderwijs, de noden zijn zo hoog om de gemeente leefbaar te houden.” Een plan voor de toekomst waar veel andere gemeenten zich in herkennen.