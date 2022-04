31-jarige man komt om onder stilstaande vrachtwagen, maar blijkt voor fatale klap nog enkele aanrijdingen te hebben gehad

vilvoorde Ervaar heel Europa op één plein op Fiësta Europa

Vanaf vandaag kan je drie dagen lang genieten van Fiesta Europa. Een internationale feestmarkt die heel het weekend duurt en zich elk weekend in een andere stad of gemeente opstelt. Je kan er ontdekken wat voor moois en lekkers Europa te bieden heeft. Er is ook randanimatie voorzien voor kinderen.

1 april