25 jaar geleden viel het doek over Renault Vilvoorde: “Na de aankondiging van de sluiting leefde ik maanden in een roes”

Vilvoorde Koppel stapt na 22 jaar op 22.02.2022 in huwelijks­boot­je. “Alles was geregeld, ze moest enkel ‘ja’ zeggen”

Trouwen op een dinsdag. Dat alleen al gebeurt niet vaak. Maar zoals voor veel andere tortelduifjes was daar ook voor Roberto Algaba (68) en Brigitte Beckers (58) uit Vilvoorde een goede reden voor. Het was vandaag namelijk 22 februari 2022. Oftewel 22.02.22. Allemaal tweetjes dus. Maar voor Roberto en Brigitte was het niet alleen om de datum te doen.

22 februari