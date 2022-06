24 juni: avondshopping met braderij in Vilvoorde

Vilvoorde School Virgo Plus ontruimd na brand in nabijgele­gen restaurant

Deze voormiddag brak er een brand uit in de schouw van het restaurant Veziroglu aan de Franklin Rooseveltlaan in Vilvoorde. Het restaurant ligt vlak naast een school in Vilvoorde. Er werd beslist om de gebouwen van de secundaire school Virgo Plus te ontruimen en alle leerlingen te evacueren. “Alle klassen van de secundaire school werden voor alle veiligheid geëvacueerd naar de speelplaats, maar intussen is de school opnieuw vrijgegeven”, zegt Johan van Engelant, overkoepelend directeur van KOV Vilvoorde.

10 juni