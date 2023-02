21 lokale kunstenaars stellen tentoon in START.huis: “We konden niet meer wachten tot de zomer”

Brussel “Het is Matroesjka’s, maar dan de Chinese variant”: 25 verdachten gearres­teerd bij grootscha­li­ge politieac­tie in Alhambra­wijk

De federale politie is maandagnacht binnengevallen op verschillende locaties in de Brusselse Alhambrawijk. Daar zouden ze een mensensmokkelnetwerk met Chinese prostituees hebben opgerold. “De criminele organisatie ronselt vrouwen in China en brengt hen over naar Europa, waar ze in de prostitutie geplaatst worden om hen seksueel uit te buiten”, aldus het federaal parket. Een reconstructie van hoe het enorme netwerk in elkaar zit.

