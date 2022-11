100-jarige SK Eendracht gevierd door stadsbestuur

VilvoordeHet stadsbestuur van Vilvoorde heeft vrijdag amateurvoetbalclub SK Eendracht in de bloemetjes gezet. De club, die in 1922 opgericht werd door de broers Nobels, blaast dit jaar namelijk 100 kaarsjes uit.

De eerste voetbalinterland tussen de Arbeiderssportbond en Frankrijk in Schaarbeek in 1920: dat was de aanleiding voor de oprichting van SK Eendracht. De broers Nobels wilden de prille jeugdgroep van ’t Volkshuis laten voetballen in Vilvoorde. Twee jaar later gaat de club van start. Al snel worden drie elftallen opgericht. Behalve voetbal richten ze ook een atletiek- en kaatsafdeling op.

In 1970 – na de dood van Jan Nobels – komt de club in een sportieve impasse terecht. Twee jaar later moet de ploeg een reeks dalen, maar na de 50ste verjaardag neemt Coi Lombaerts het roer over en enkele jaren later spelen de drie Eendrachtteams gelijktijdig kampioen. Door steeds ouder wordende spelers worden in de jaren 90 twee van de drie ploegen opgegeven en blijft alleen de veteranenploeg over. Tot er plots weer jeugd de weg naar SK Eendracht vindt en de jeugdige spelersgroep in 2015/2016 de titel pakt.

Coronajaar

In 2020 speelden de veteranen nog eens kampioen in een turbulent coronajaar, maar met de honderdste verjaardag besliste de ploeg om ermee te stoppen. Vandaag heeft SK Eendracht dus opnieuw slechts één ploeg in competitie. Vorige week vrijdag werd de club wel in de bloemetjes gezet door een delegatie van het Vilvoordse stadsbestuur.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.