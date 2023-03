10 scholen ‘met een hart voor cultuur’ gevierd door cc Het Bolwerk

De 7 favoriete plekjes van TikTokker en muzikaal talent Berre (22): “JK Jos is mijn safe space, waar ik me eens goed kan amuseren en feesten”

Een goede week geleden lanceerde Berre Vandenbussche (22) uit Schepdaal (Dilbeek) zijn gloednieuwe single ‘Thrill Of It All’. Het ziet ernaar uit dat ook deze song in de hitlijsten zal blijven kamperen, na het gigantische succes van ‘Better Off Alone’. Zijn carrière heeft hij grotendeels te danken aan covers die hij op sociale media zoals TikTok postte en zo miljoenen views haalde. Maar als hij niet aan het optreden of een nieuwe single aan het opnemen is, vind je hem misschien wel op één van zijn 7 favoriete adresjes in de buurt.