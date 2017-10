Zoveel verdient Martin Garrix (en hier geeft hij dat fortuin aan uit) redactie

11u27

Bron: Kameraki

Martin Garrix belandde onlangs als jongste op de lijst van jonge Nederlandse miljonairs van het zakenblad Quote. De 21-jarige dj belandde in mei op plaats 39 met een geschat vermogen van 14 miljoen euro. In deze video zie je waar hij die miljoenen aan uitgeeft.

ANP Kippa Martin Garrix