Zo gevaarlijk kan een verkeerscontrole zijn voor een agent sam

22u23

Bron: KameraOne 0

In Florida filmt de dashcam van een politiewagen hoe een dronken bestuurder langs een agent scheert tijdens een nachtelijke controle in Lakeland. Agent Cory Suttle heeft net een andere dronken automobilist aan de kant gezet, maar wordt gelukkig slechts geraakt aan de elleboog. Suttle zet de achtervolging in, waarna beide dronken bestuurders worden opgepakt.