Ze kreeg vreemde blikken en venijnig commentaar, maar nu is volslanke Thaina een unieke ballerina "Ondanks haar gewicht, bereikt ze volmaakte lichtheid"

Een typische ballerina is slank en rank. "En ze heeft geen dikke borsten", voegt Thaina Silva uit Rio de Janeiro daar schamper aan toe. Zij is niét groot en mager. Maar ze is wel een professionele danseres én een prachtige ballerina! Het was haar droom sinds haar kindertijd, en ondanks de vreemde blikken en venijnige commentaar zette ze door. En met succes, zo zie je in deze (in het Engels ondertitelde) video.