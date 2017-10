Werfleider Sanchez is back en dat zullen de koppels geweten hebben Redactie

In 'Ons Eerste Huis', vanavond op Vier om 20.35 uur, maakt werfleider Sanchez (bekend uit 'The Block') zijn comeback. Dat zullen de deelnemende koppels geweten hebben. "90° is 90°, een centimeter is een centimeter en een meter zal altijd een meter blijven". Enter werfleider Sanchez.