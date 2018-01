Wat een transformatie: zo ziet Marcel Lubbermans uit 'Harry Potter' er nu uit TDS

17u27

Bron: Kameraki 0

De knullige Marcel Lubbermans (gespeeld door Matthew Lewis) van de Harry Potter-filmreeks is al lang niet meer het sullige jongetje van weleer. De échte fans wisten dit uiteraard al langer. Maar voor wie het even vergeten was, in de trailer van de Britse reeks 'Girlfriends' krijgen we hem nog even te zien.

Youtube