Vrouw bevalt midden in supermarkt en veiligheidscamera’s filmen alles Koen Van De Sype

15u09

Bron: Facebook, abc30, Global News 64

Het personeel van een supermarkt in het Amerikaanse Fresno, Californië heeft woensdag een klant moeten helpen bevallen. Op beelden van de beveiligingscamera’s is te zien hoe een hoogzwangere vrouw de winkel binnenkomt en plots met hevige weeën op de grond zakt. De eigenares en de slager van El Parian schoten meteen te hulp en zetten het kind enkele minuten later al op de wereld, nog voor de hulpdiensten gearriveerd waren. “Ik bad dat de baby oké was, want er was geen dokter aanwezig. Iedereen volgde gewoon zijn instinct”, aldus Issimar Sepulveda, die de navelstreng doorknipte. Even later namen de hulpdiensten het over. Het jongetje – dat Toby genoemd werd – bleek gezond en wel.

Facebook De eigenares van de winkel, Issimar Sepulveda, met baby Toby.