Vriendinnen filmen visjes die uit water springen en dan duikt opeens krokodil op naast hen Koen Van De Sype

17u14

Bron: Facebook 0

Een jonge Britse vrouw die met vriendinnen op vakantie is in het Australische Queensland, heeft gisteravond de schrik van haar leven beleefd. Ze waren visjes aan het filmen die opsprongen uit het water en geen van hen zag de zoutwaterkrokodil die hen langs achteren besloop. Ally Bullifent postte beelden van de aanval op Facebook, net als een foto van het gehavende been van haar vriendin Leah.

Facebook