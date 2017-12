VIRAL3: deze kat wil haar stuk pizza niet afgeven en dat zal haar baasje geweten hebben Redactie

Katten hebben een eigen willetje en dat mocht het baasje van dit exemplaar ondervinden toen het dier een stuk pizza bemachtigd had. De kat wilde de snack immers onder geen enkel beding loslaten. Verder in deze VIRAL3 een shakende oma en een man die duidelijk niet vaak helpt in het huishouden.

