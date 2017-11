VIRAL3: bestuurder parkeert zijn bestelwagen iets te nipt SVM

17u26 1

Een smartphone gebruiken met een pintje op? Niet altijd een evidente opgave. Toch komt hij er nog beter vanaf dan de bestuurder die zijn bestelwagen iets te dicht bij de treinsporen parkeerde. En tot slot hebben we nog een hitsige viervoeter in de aanbieding, al kan die wel een brilletje gebruiken. Dit is onze 'VIRAL3' - Best of Viral Videos- van vandaag.

Rv