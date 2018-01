VIDEO: Zo koud dat leguanen uit bomen vallen

sam

13u39 1

Met de lage recordtemperaturen in de Verenigde Staten hebben sommige dieren het moeilijk om te overleven. In Florida vallen leguanen zelfs gewoon uit bomen omdat de reptielen letterlijk bevriezen als het kouder dan 7 graden is. Als ze meer dan twee dagen zo koud blijven, overleven ze dat meestal niet. Klik hier voor meer nieuws over de 'bomcycloon' in de VS.

