VIDEO: Kirk Douglas wordt 101, maar is niet klein te krijgen

12u28

Bron: The Hollywood Reporter

Zijn het de goede genen, z’n stevige fitnessregime, of heeft Kirk Douglas andere geheimen die maken dat hij vandaag 101 aantikt? Z’n gebeeldhouwde looks zijn vervaagd met de tijd en z’n lichaam oogt frêle, zeker in vergelijking met de tijd dat hij de ongekroonde koning van Hollywood was. Maar die vinnige ogen, die brede kaak en vooral die onmiskenbare put in z’n kin maken van Kirk Douglas nog steeds een formidabele verschijning. De man die onsterfelijk werd met de zin ‘I am Spartacus’ wordt vandaag 101 jaar oud. 'The Hollywood Reporter' geeft daarom een welverdiende terugblik op wat alleen maar een fantastische carrière en vooral een onvergelijkbare levensloop is geweest.

