VIDEO: In plaats van fabriek te bouwen, kan je er ook eentje verhuizen Kristof Pieters

17u26

Bron: Eigen berichtgeving 0

In plaats van een fabriek te bouwen, kan je er ook eentje verhuizen. Aannemingen Van Wellen kocht een bestaande asfaltcentrale aan in het Nederlandse Venlo, liet die vervolgens volledig demonteren en tot slot heropbouwen in de Waaslandhaven. Die werkwijze is een unicum in Vlaanderen. Het was een huzarenstukje om de 1.000 ton zware installatie met schepen te verhuizen. De fabriek produceert 280 ton asfalt per uur voor wegenwerken in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

RV