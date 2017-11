VIDEO: Hoe hoog is het stressgehalte van de Voice-kandidaten? Redactie

20u27

Bron: vtm

Vanavond beleeft de tweede lichting kandidaten haar vuurdoop in een nieuwe liveshow van The Voice van Vlaanderen. De 16 resterende talenten van team Natalia, Koen, Bart en Alex bestormen voor het eerst het podium van de AED Studio’s in Lint. Hoe is het gesteld met de zenuwen van de kandidaten? Kunnen ze de stress nog de baas en wat doen ze om tot rust te komen? Van water drinken of dezelfde onderbroek dragen tot pokeren of bananen eten: de kandidaten delen hun antistresstips!

vtm