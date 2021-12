VIDEO. Geert Meyfroidt: "Het voordeel van plots bekend zijn is: je moet je nergens voorstellen”

Nieuw op HLN: onze man uit New York (omdat we er zelf niet naar mogen vliegen)

New York is een van de plekken waar het coronavirus het hardst heeft toegeslagen. Vraag dat maar aan Patrick van Rosendaal. De Belg woont al twaalf jaar in the big apple , maar is nu ook technisch werkloos als stadsgids. Maar net als veel New Yorkers blijft Patrick niet bij de pakken zitten. Speciaal voor de lezers en kijkers van HLN neemt hij zijn landgenoten mee op ontdekkingstocht in de stad die nooit slaapt. Vanaf 4 juli, niet toevallig de nationale feestdag in de VS, alleen te volgen op HLN.be.

3 juli