2017 was een jaar om nooit meer te vergeten voor de Britse Royals. Heb je het nieuws niet altijd kunnen volgen? Geen nood, want we hebben de meest memorabele momenten op een rij gezet. Huwelijken, zwangerschappen, herdenkingen, of op pensioen: een recap van alle 'royale feiten' uit het afgelopen jaar.

