Vanavond pas op TV, nu al bij ons: zo spannend zijn de eerste momenten van Janine Bischops in 'Familie'

Vanavond is het zover: dan maakt Janine Bischops haar entrée in Familie. En wat voor een een: haar personage Brigitte De Wulf wandelt de reeks binnen en doet de gemoederen meteen oplopen. Een etentje in de prachtige loft van zoon Lars, gespeeld door Kürt Rogiers, loopt namelijk niet zo hartelijk als gehoopt. Met alle gevolgen van dien...

"De rol van Brigitte is er één die over de tong zal gaan", laat Janine Bischops weten. "Ze is geen hartelijke, volkse vrouw zoals Jenny in Thuis was. Bovendien mag ik binnenkort een bommetje droppen dat een effect zal hebben op verschillende Familie-personages. Heel spannend! De opnames waren alleszins fantastisch. Ik voelde me echt thuis bij Familie, om het met een knipoog te zeggen. Van mij mag Brigitte dus zeker nog eens terugkeren!"

'Familie' zie je elke weekdag om 20.00 bij VTM.

