Tranen van geluk: Penny uit 'The Big Bang Theory' stapt in het huwelijksbootje TDS

14u32

Bron: Kameraki 0

Heugelijk nieuws, want actrice Kaley Cuoco - die in de ‘The Big Bang Theory’ de rol van Penny vertolkt - heeft zich verloofd met haar vriendje Karl Cook. Uitgerekend op haar 43ste verjaardag ging de grote liefde van Cuoco, die profruiter is, op één knie. Kaley legde het moment uiteraard vast, en deelde het met haar volgers op Instagram. "We zijn verloofd", roept ze in de video terwijl ze in tranen uitbarst. Kaley was tot 2016 getrouwd met basketbalspeler Ryan Sweeting, maar dat huwelijk liep faliekant af.

RV