Tegenligger moet vol in de remmen wanneer ongeduldige buschauffeur plots voorbijsteekt op zebrapad

sam

19u47

Bron: Daily Mirror 0

In Groot-Brittannië is een buschauffeur gefilmd tijdens een levensgevaarlijk inhaalmanoeuvre. Hij steekt een auto voorbij in een zone waar je maar 20 mijl per uur mag. De bus raast voorbij verkeersdrempels, een zebrapad en een verkeerseiland. Uit dashcambeelden van een andere bestuurder blijkt dat een tegenligger nog net op tijd kan stoppen voor het gevaarte. De wagen moet zelfs uitwijken, of de bus zit door het verkeerseiland vast aan de verkeerde kant van de weg.