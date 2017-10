Staf en Mathias bouwen menselijke piramide Mark Coenegracht

Niks hoog, zwaar en moeilijk genoeg, of de broertjes Mathias en Staf Coppens gaan er in ‘Het Lichaam van Coppens’ voor. Vanavond willen ze proefondervindelijk nagaan hoeveel gewicht ze kunnen torsen als onderste ring van een menselijke piramide. En dus trekken ze naar Barcelona, waar Catalanen menselijke piramides, bekend als ‘Castells’, bouwen. Het is een eeuwenoude traditie, die plichtsgetrouw in stand wordt gehouden.

In Barcelona onderwerpen Staf en Mathias zichzelf aan zeven verdiepingen Spaanse mannen, vrouwen en kinderen. Een weegschaal moet duidelijk maken hoe groot de druk is. Volgens begeleider Jonas is zo’n piramide bouwen helemaal niet gevaarlijk. ‘In 200 jaar zijn er maar twee doden gevallen. Dat zijn er minder dan in het voetbal’, klinkt het. Een eerste test met amper vier mannen op zijn schouders maakt Staf evenwel erg ongerust…

