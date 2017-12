Spanning alom: bekijk hier exclusief de trailer van tweede film 'De Buurtpolitie' TDS

Bron: Kinepolis 0 Video Na het enorme succes van de eerste langspeelfilm 'De Buurtpolitie: De Grote Geldroof' die ruim 158.000 mensen naar de cinema lokte en hiermee de tweede meest bezochte Vlaamse film was in 2016, is de tweede film inmiddels ook klaar. De trailer en vindt u hier nu al bij ons.

Terwijl De Buurtpolitie een diefstal van dynamiet uit een legerkazerne onderzoekt, wordt het korps ook geconfronteerd met klachten over grondtrillingen in een wijk. Dieren worden onrustig, mensen kunnen er niet van slapen. De agenten gaan op onderzoek maar staan voor een mysterie. Tot ze in diezelfde wijk op een lange, diepe tunnel stoten… Wie heeft die gegraven? Waar leidt die naartoe? En vooral… waarom is die tunnel gevuld met springstof?

