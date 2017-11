Schokkende beelden tonen hoe politie tiener met mes doodschiet na 36 waarschuwingen Koen Van De Sype

18u02

Bron: Coloradoan, The Spectrum, The Mirror, The Sun 2 Colorado Police Video Er is een filmpje opgedoken waarop te zien is hoe Amerikaanse agenten een gewapende, geesteszieke tiener doodschieten. De feiten gebeurden begin juli vlakbij de campus van de Colorado State University in Fort Collins. De beelden van de bodycams van de politie tonen hoe een agent maar liefst 36 keer aan de tiener zegt dat hij zijn mes neer moet leggen. Dan opent hij het vuur.

Het was de moeder van Jeremy Holmes (19) die de politie belde, nadat de jongeman had gezegd dat hij zijn broer en schoonzus wilde vermoorden en op weg was naar hun huis. Hij werd gespot terwijl hij met een jachtmes van bijna 30 centimeter over straat liep. Op het filmpje is te horen hoe inspecteur Phil Morris de jongeman herhaaldelijk vraagt het wapen neer te leggen. “Ik wil je geen pijn doen”, klinkt het, terwijl de officier achteruit deinst. Zonder resultaat, want de jongen antwoordt alleen: “Mijn leven is voorbij. Dit is het einde, ik wil dat je me doodschiet.” (lees hieronder verder)

Op het moment dat de agent zijn taser wil pakken, stormt de jongen vooruit en volgen schoten. Ook zijn collega Erin Mast is intussen ter plaatse en opent het vuur. Holmes werd later dood verklaard in het ziekenhuis. Volgens politiechef Terry Jones was de dood van de jongeman spijtig, maar deden de agenten wat ze konden. Moeder Susan Holmes hield vol dat de dood van haar zoon onnodig was en voorkomen had kunnen worden. Ze had in haar telefoontje voor de feiten ook gemeld dat hij al enkele maanden psychische problemen had door zijn druggebruik. De openbare aanklager vond echter ook dat de agenten niets hadden misdaan en vervolgde hen niet.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.