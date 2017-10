Prachtig maar dodelijk: Japanse vulkaan stuwt rook tot 1,7 km hoog Kinderen naar school met maskers en helmen op sam

12u55

Bron: KameraOne 1

In het zuidwesten van Japan maken inwoners zich steeds meer zorgen over vulkaan Shinmoedake. De rookpluimen reiken tot 1,7 km hoog en asse van de uitbarsting kwam vandaag terecht in vier steden en dorpen. In een dorp aan de voet van de vulkaan moeten kinderen naar school met helmen en maskers op.

Het Japanse Meteorologische Instituut verhoogt het dreigingsniveau van 2 tot 3 op een schaal van 5. Het agentschap waarschuwt voor grote uitbarstingen en gloedwolken in een straal van 2 km rond de krater.

AFP