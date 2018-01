Politieagent zet bestuurder aan de kant om tas koffie te 'redden' AJA

14u59

Bron: YouTube/DeForestPolice 0

Aan de kant gezet worden door de politie is meestal niet zo een goed nieuws. Toch moest de bestuurder van deze auto zich niet al te veel zorgen maken. Een politieagent uit DeForest, een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin, liet de bestuurder stoppen omdat hij of zij iets was vergeten. Op het dak van de auto stond namelijk nog een tas koffie. Nadat de politieagent de tas koffie had teruggeven via het autoraam, mocht de bestuurder terug verder rijden.

DeForestPolice (screenshot)