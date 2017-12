Op de eerste rij: enkel stralende gezichten op première 'K3 Love Cruise' TDS/PDS/KG

Zaterdagnamiddag ging de film 'K3 Love Cruise' in première in Kinepolis Antwerpen. Hanne, Klaasje en Marthe zijn te bewonderen in hun eerste film. K3 was blij met het resultaat en keek uit naar de reacties van familie en vrienden. Voor Marthe is het een speciaal weekend want haar broer Laurens kwam speciaal voor de grote première uit Mexico overgevlogen.

In ‘K3 Love Cruise’ trakteert de knappe kapitein Bas de zangeressen op een cruise waar ze op het eindbal een spetterend optreden moeten geven. Maar de rustige trip verandert plots in een spannende reis wanneer de parel die Klaasje van haar grootmoeder heeft gekregen zich ontpopt tot parel-elf Elvin die met zijn magische sterrenstof de meest waanzinnige betoveringen doet...

