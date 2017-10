Onthutsende bodycambeelden: agenten vuren kogelregen af op vluchtende auto sam

In het Amerikaanse Seattle loopt een gerechtelijk onderzoek naar de tussenkomst van agenten die afgelopen zondagavond het vuur openden op een wagen. Ze waren opgeroepen voor een verdacht voertuig waarin de bestuurder en een passagier mogelijk gewapend waren.

Toen de agenten te voet de Subaru Impreza naderden, vertrok die in hun richting. Op dashcam- en bodycambeelden is te zien dat de agenten 15 tot 20 kogels losten op de vluchtende wagen, waarin tot drie personen zouden hebben gezeten. De agenten bleven ongedeerd, maar het is niet duidelijk of in de auto gewonden vielen.

De wagen werd een dag later verlaten teruggevonden.

