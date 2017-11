Nieuwe hype: Pharrell Williams en Justin Timberlake dagen je uit voor #LemonDanceChallenge TDS

N.E.R.D, de Amerikaanse funk- en hiphopband van Pharrell Williams, Chad Hugo en Sheldon Haley heeft via de sociale media een nieuwe challenge of uitdaging op poten gezet, die in geen tijd viraal ging. Dat deden ze om hun de release van hun nieuwe nummer met Rihanna, 'Lemon', in de verf te zetten. Het idee achter de #LemonDanceChallenge is om een ​​dansje te bedenken, geïnspireerd door de bewegingen uit de officiële videoclip. Pharrell Williams en Justin Timberlake tonen u alvast hoe dat moet.

Instagram / RV