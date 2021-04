Nieuwe beelden van bestorming Capitool tonen hoe inmiddels gestorven politieagent aangevallen wordt met chemische spray

De federale autoriteiten hebben woensdag een nieuwe video vrijgegeven over de bestorming van het Capitool. Op die beelden is ook de politieagent Brian Sicknick te zien. Hij krijgt net zoals de andere agenten chemische spray in de ogen gespoten. Brian Sicknick stierf na de interventie aan het Amerikaanse Capitool op 6 januari.