Motorcrosser maakt als eerste ter wereld backflip boven Thames

Motorcrosser Travis Pastrana maakte gisteren als allereerste een achterwaartse salto met een moto over de Thames. Hij overbrugde 23 meter en had daarna maar tien meter om te remmen. Mike Metzger probeerde de recordpoging al in 2006, maar viel en liep enkele breuken op. De stunt dient als reclame voor de Europese ‘You Got This’-tournee van Nitro Circus, die zondag 9 december 2018 - jawel - wordt afgesloten in het Antwerpse Sportpaleis.