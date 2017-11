Moment dat Melania ontdekt dat niet zij maar man áchter haar ster is op podium Koen Van De Sype

14u19

Bron: YouTube 0

De Amerikaanse first lady Melania Trump zal zich een bezoek aan een sportevenement in Zuid-Korea deze week vermoedelijk nog wel even heugen en niet om de goede reden. Ze moest immers vaststellen dat niet zij maar iemand anders op het podium de ster was van de show.

Melania was samen met haar man in Zuid-Korea als onderdeel van een trip die het presidentskoppel door Azië maakt. Ze bracht onder meer een bezoek aan een evenement dat het deelnemen van meisjes aan sport promootte. Ze praatte daarbij met enkele meisjes tijdens een hockeydemonstratie en eentje van hen giechelde wel wat zenuwachtig. Maar het meisje kreeg pas écht een inzinking toen iemand haar erop attent maakte wie er áchter de first lady stond.

Dat bleek de superpopulaire Zuid-Koreaanse popster Choi Minho (25) te zijn, van de boysband CHINee. Op beelden van het bezoek is te zien hoe het betrokken meisje dubbelklapt van opwinding. Waarna ook haar vriendinnetjes in extase in het rond beginnen te springen. En Melania? Die lachte wat groen.

YouTube