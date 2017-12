Kurt Van Eeghem: "Mijn broer was groots tot op het einde" TDS

Radiomaker Kurt Van Eeghem moest gisteren afscheid nemen van zijn broer acteur Marc Van Eeghem. "Hij is iemand die veel te vroeg gestorven is, zo simpel is het. Hij was een van de meest genereuze mensen die er heeft bestaan", zei Kurt Van Eeghem vanochtend op Studio Brussel.

