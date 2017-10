Kunstenaar steekt bankkantoor in brand in hartje Parijs: "Bankiers nemen plaats van koningen in" sam

11u29

Bron: KameraOne, BBC News 1

In Parijs is eergisteren een Russische performancekunstenaar opgepakt nadat hij 's ochtends vroeg een vestiging van de Franse Centrale Bank in brand had gestoken op de Place de la Bastille. De zelfverklaarde politieke activist zou gezegd hebben dat "de bankiers de plaats van koningen hebben ingenomen."

De 33-jarige Petr Pavlensky kwam eerder al in het nieuws toen hij in 2013 zijn scrotum vastspijkerde op het Rode Plein in Moskou, zich in prikkeldraad wikkelde en zijn lippen dichtnaaide. Hij kreeg asiel in Frankrijk na beschuldigingen van verkrachting in Rusland.

Vorig jaar werd hij ook schuldig bevonden aan brandstichting, nadat hij een gelijkaardige actie had uitgehaald met de deuren van het hoofdkwartier van de Russische geheime dienst FSB.