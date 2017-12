Kerstmis kan niet vroeg komen voor Gwen Stefani TDS

Gwen Stefani verblijft momenteel in Groot-Brittannië om haar nieuwste album, 'You Make it Feel Like Christmas', te promoten. De fans zijn nu al dolenthousiast, maar tijdens haar optreden op de 'The One Show' was het toch vooral de look van Stefani die met alle aandacht ging lopen. Gwen is intussen 48, en speelt nog steeds haar troeven uit. De zangeres koos immers voor een zilveren minijurkje, gecombineerd met een een scherpe en hoge hals. Je kan haar nieuwe single hier beluisteren.

