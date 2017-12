Jongeman glijdt tussen roltrappen naar beneden. En dat blijkt érg domme keuze HA

17u19

Bron: Mashable, Twitter 2

Toegegeven, het platform tussen deze twee roltrappen lijkt op een gigantische schuifaf. Maar dat wil niet zeggen dat je je effectief aan een glijpartij moet wagen. De jongeman in dit filmpje liet het kind wél in zich naar boven komen en besliste om tussen de roltrappen naar beneden te roetsjen. Een beslissing die de waaghals zich allicht zal beklaagd hebben. Zijn roekeloosheid eindigde immers eerder in een uitschuiver. Zijn kameraden vonden het wél grappig. De speelvogel hield aan de hobbelige glijpartij gelukkig enkel blauwe plekken en schaafwonden over, stelt een van zijn vrienden gerust op Twitter. Onze raad aan de jongeman? In het vervolg toch maar gewoon de roltrap naar beneden nemen.

Twitter Vrienden van de jongeman filmden de wilde glijpartij en deelden de beelden op Twitter.