Je zal er maar naast wonen: is dit het meest psychedelische kersthuis ooit? KVDS

14u28

Brian Larsen houdt van Kerstmis. Dat is wel het minste wat je kan zeggen als je langs zijn huis in het Amerikaanse Campton Hills rijdt. Net als de afgelopen jaren heeft hij kost noch moeite gespaard om dat om te toveren tot een oase van licht en kleur in deze donkere dagen. Je kan er de hele kerstperiode door een 20 minuten durende show zien, waarbij bijna een miljoen lichtjes worden gebruikt. Nieuw dit jaar: een kerstbal van een halve meter hoog op het dak, met meer dan 6.000 pixels. Meer filmpjes vind je hier.

