Is 'Justice League' een kopie van 'The Avengers'? Deze video lijkt het te bewijzen Tony Callaerts | TDS

06u30 0 Video Deze fanvideo beweert dat er verdacht veel overeenkomsten zijn tussen de twee actiefilms.

Hebben de makers van 'Justice League' (momenteel in de bioscoop) een beetje te veel naar 'The Avengers' uit 2012 gekeken? Volgens de filmgeeks bij Youtubekanaal Screencrush alvast wél. Zij suggereren dat ze bij DC Comics wel heel veel inspiratie vonden bij wat hun grote concurrent Marvel eerder had gedaan. Of beter: dat ze gewoon schaamteloos aan copy-paste hebben gedaan. Is dat zo? Bekijk het filmpje en oordeel zelf.

rv