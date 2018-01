Hondje valt van balkon, maar omstaanders kunnen haar redden met deze methode TK

Toen de bewoners van een appartementsgebouw in Parque Amazonia (Brazilië) hondje Tina aan een balkon zagen bungelen, leek ze ten dode opgeschreven. Het dier was overstuur geraakt door vuurpijlen voor nieuwjaar toen haar baasje even naar de winkel was, en in haar vluchtreactie tussen de spijlen van het terras gesukkeld. Ze hield zich krampachtig vast met haar nagels, maar al snel werd duidelijk dat ze zou vallen. Gelukkig reageerden de omstaanders bliksemsnel, waardoor Tina netjes opgevangen werd in een laken. De hond kwam er met de schrik vanaf.

