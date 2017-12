Hilarisch: komisch duo French & Saunders spotten met enorm achterwerk Kim Kardashian TDS

In het verleden spotten ze al met Pamela Anderson in ‘Baywatch’, Tyra Banks in ‘America’s Next Top Model’ en Madonna in… alles wat ze ooit deed. Voor hun jubileumshow op kerstdag tackelde legendarische comedy duo Dawn French en Jennifer Saunders nu ook de koningin van social media: Kim Kardashian.

RV