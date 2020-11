Grote belangstelling en probleem met micro’s tijdens persconferentie van gouverneur Cathy Berx

Tijdens de persconferentie van provinciegouverneur Cathy Berx werd er niet alleen aandachtig geluisterd naar de uitleg over de nieuwe coronamaatregelen in Antwerpen, er was ook veel oog voor de talrijke micro’s waar maar geen goed plaatsje voor werd gevonden.